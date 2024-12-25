Проводится работа по идентификации лиц, погибших в результате авиакатастрофы

Ведутся работы по идентификации лиц, погибших в результате авиакатастрофы в Актау.

Об этом говорилось на заседании Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы, под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании отмечалось, что дано поручение принять неотложные меры по проведению необходимой работы с семьями и родственниками пострадавших.

Было также отмечено, что по созданной в Международном аэропорту Гейдар Алиев «Горячей линии» члены семей и родственники пассажиров разбившегося самолета были надлежащим образом проинформированы, им оказана психологическая и другая необходимая поддержка.