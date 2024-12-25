Генпрокуратура: Идентификация жертв авиакатастрофы продолжается

В связи с авиакатастрофой в Актау продолжаются следственные действия, инициированные Генеральной прокуратурой.

В рамках расследования проводятся мероприятия, в том числе по установлению личностей пострадавших.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в административном здании Генеральной прокуратуры, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160 (вблизи станции метро "Дярнягюль"), проводится забор ДНК у близких родственников.

"Поэтому просим членов семей потерпевших обратиться по указанному адресу или в районные (городские) прокуратуры по месту жительства для сдачи соответствующих анализов, а также в случае возникновения дополнительных вопросов звонить в колл-центр Генеральной прокуратуры по номеру "961", на горячую линию "161" и контактный номер (012) 361 16 42", - говорится в сообщении.