Нармин Халилова: Сегодня пострадавшие и тела погибших в авиакатастрофе в Актау не будут доставлены в Баку

В настоящий момент доставка пострадавших или тел погибших в результате крушения самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Актау в Баку не планируется.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Международного аэропорта Гейдар Алиев Нармин Халилова.

"Сегодня не будут доставлены ни пострадавшие, ни тела погибших. После завершения расследования официальными органами будет предоставлена точная информация," - отметила Н. Халилова.

Она также сообщила, что родственники первой степени пострадавших направлены в корпус Генеральной прокуратуры для сдачи анализа крови.

"В настоящее время 14 человек проходят соответствующую процедуру," - добавила пресс-секретарь.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. В Азербайджане 26 декабря объявлен траур.

Источник: Report