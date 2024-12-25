Минтранс Казахстана: до падения самолет сделал два виража

После захода в воздушное пространство Казахстана пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) сделал два виража возле аэропорта Актау, а затем разбился на третьем, угрозы жилым домам при этом не было.

Об этом сообщил на брифинге вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"После входа в воздушное пространство Республики Казахстан воздушное судно сделало два виража в районе аэродрома Актау и после этого уже на третьем вираже допустило столкновение с землей. Соответственно, в непосредственной близости жилых строений не находилось и угрозы жилым зданиям не существовало", - сказал он, отвечая на вопрос об угрозе жилым домам.

Он отметил, что в ходе расследования будут расшифрованы бортовые самописцы, опрошены очевидцы, диспетчеры "и по совокупности комиссия по расследованию авиационного происшествия, которая была создана сегодня приказом министра транспорта <...> соответствующие выводы своевременно сделает". "Абсолютно преждевременно сейчас говорить о чьей-либо вине", - отметил он.

Источник: ТАСС