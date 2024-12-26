Глава МИД: Грузия всегда рядом с Азербайджаном

Министр иностранных дел Грузии Мака Ботчоришвили 26 декабря позвонила министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД АР, М.Ботчоришвили передала соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», в Актау 25 декабря.

Она выразила соболезнования и пожелала терпения братскому народу Азербайджана. Было подчеркнуто, что в этот трагический день Грузия, как и всегда, рядом с Азербайджаном.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил дружественную Грузию за поддержку в этот тяжелый для нашей страны и народа день.