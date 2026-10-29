Азербайджан выступил с заявлением в ООН по поводу пропавших без вести в ходе I Карабахской войны

Азербайджан выступил с заявлением относительно пропавших без вести во время I Карабахской войны на открытых дебатах ООН на тему "Женщины, мир и безопасность в следующей четверти века: выполнение обещания через реализацию".

Как сообщает Report, заявление озвучила советник Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нахида Багирова.

По ее словам, вооруженные конфликты продолжают затрагивать женщин и детей по всему миру: "На фоне несоблюдения международных обязательств, а также безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека подобные действия продолжаются".

Багирова напомнила, что гуманитарные последствия вооруженных конфликтов, согласно резолюции Совета Безопасности 2474 (2019), требуют своевременной и адекватной международной поддержки для удовлетворения потребностей пострадавшего населения, включая женщин и девочек, и решения возникших проблем:

"Многолетний конфликт завершился, однако, несмотря на достигнутый прогресс в продвижении мирной повестки в регионе, судьба и местонахождение тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в связи с прошлым вооруженным конфликтом, по-прежнему остаются актуальной гуманитарной проблемой.

Выяснение судьбы пропавших без вести лиц и продвижение соответствующих международных усилий в этом направлении имеют чрезвычайно важное значение для Азербайджана.

Азербайджан продолжает проводить масштабные строительно-восстановительные работы в постконфликтный период для обеспечения возможности вынужденных переселенцев реализовать свое право на безопасное, добровольное и достойное возвращение на родные земли. В рамках программы Великого возвращения были приняты специальные меры по расширению прав и возможностей женщин и девочек и их участия в процессе восстановления.

Однако эти усилия по-прежнему затрудняются постоянной минной угрозой. С ноября 2020 года 443 человека, включая женщин и детей, стали жертвами минных инцидентов, и эти цифры продолжают расти. Эта тяжелая ситуация подчеркивает острую необходимость укрепления национального гуманитарного потенциала по разминированию и оказания адекватной международной помощи в поддержку усилий по разминированию.

Несмотря на эти трудности, благодаря мерам, осуществленным правительством, около 96 000 человек уже вернулись и в настоящее время проживают и работают в восстанавливаемых городах, поселках и селах".