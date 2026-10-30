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13-й саммит ОТГ — Азербайджан передал председательство Турции

Редакция 1news23:15 - 30 / 10 / 2026
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13-й саммит ОТГ — Азербайджан передал председательство Турции

30 октября в Анкаре состоялся 13-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в саммите, организованном под девизом «Тюркский век: Единство в языке, мыслях и делах», приняли участие президенты Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Северного Кипра (член-наблюдатель в ОТГ). Азербайджан на мероприятии представлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Первым на саммите выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция принимает председательство у Азербайджана. Мы нацелены превратить институциональный опыт, накопленный нашей организацией до сегодняшнего дня, в новые достижения. Мы объявим предстоящий период Тюркским веком», — заявил Президент Турции.

Затем от имени Азербайджана, осуществлявшего председательство в ОТГ, выступил глава МИД Джейхун Байрамов.

В завершение своего выступления он поблагодарил государства-члены за поддержку в период председательства Азербайджана, пожелал Турции успехов в период ее председательства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за вклад в развитие отношений в рамках ОТГ и укрепление братских связей между тюркскими народами.

Отметив, что ОТГ должна еще больше сплотиться вокруг стратегических целей, Президент Узбекистана подчеркнул, что они готовы мобилизовать все свои силы ради тюркской солидарности.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высоко оценил период председательства Азербайджана в ОТГ. Он заявил, что в период председательства официального Баку большое внимание уделялось развитию сотрудничества внутри организации и продвижению совместных инициатив.

Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, сообщил об открытии Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Казахстаном и Азербайджаном и о том, что другие тюркские государства также могут принять участие в проекте.

Заявив, что Казахстан реализует специальную программу по повышению своего транзитного потенциала, Токаев подчеркнул, что модернизация логистической инфраструктуры и морских портов вдоль Среднего коридора входит в число приоритетов его страны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал к расширению экономического сотрудничества между тюркскими государствами.

Он отметил, что Туркменистан придает особое значение укреплению дружественных отношений с тюркскими государствами и рассматривает ОТГ как важную организацию, поощряющую взаимное доверие, развитие эффективных связей и практическое сотрудничество между братскими странами.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман заявил о готовности вести переговоры со всеми сторонами в направлении долгосрочного и справедливого урегулирования проблем на острове.

На саммите была выражена благодарность Кубанычбеку Омуралиеву (Кыргызстан), завершившему свою деятельность на посту генерального секретаря ОТГ, и утверждено назначение нового генерального секретаря Мирвохида Азимова (Узбекистан).

В конце была подписана совместная декларация 13-го саммита Организации тюркских государств (Анкарская декларация). В декларации, состоящей из 163 статей, подчеркивается важность укрепления сотрудничества в широком спектре областей — от региональной связи и оборонной промышленности до общего алфавита и транспортных коридоров.

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