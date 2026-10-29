В Баку завершилось оценивание НАТО

В рамках Программы концепции оперативных возможностей НАТО завершилась оценка второго уровня (NEL-2) пары вертолетов Ми-17-1В Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщили в Министерстве обороны, в соответствии с планом были выполнены задачи по эвакуации раненых, перевозке гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малых высотах. Кроме того, были проверены действия экипажей при устранении различных неисправностей, которые могут возникнуть на воздушных судах.

Группа оценщиков НАТО высоко оценила возможности и способности заявленной пары вертолетов, их экипажей, а также соответствующих подразделений.