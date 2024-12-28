Самолет получил повреждения за пределами Казахстана - вице-премьер об авиакатастрофе близ Актау

Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами Казахстана. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию.

"На данный момент, по предварительным данным, эксперты приходят к выводу, что самолет получил повреждения за пределами воздушного пространства Республики Казахстан. В связи с этим следственной оперативной группой назначены различного рода экспертизы. Ранее были назначены судебно-медицинские, гистологические экспертизы. И молекулярно-генетическая экспертиза была назначена", - заявил Бозумбаев.

По его словам, сейчас назначена комплексная судебно-трассалогическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

"То есть на предмет, когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам экспертизы мы будем информировать общественность - и казахстанскую, и мировую. Обо всех обстоятельствах в ходе расследования мы будем информировать, придерживаясь международных правил и норм, а это в первую очередь Чикагская конвенция и нормы ИКАО", - сказал заместитель премьер-министра.

Также Бозумбаев сообщил, что еще не все тела погибших в авиакатастрофе опознаны. Сейчас продолжаются генетические исследования.