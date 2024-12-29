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«Azərlotereya» участвует в «Зимней сказке» в Ханкенди

First News Media17:45 - Сегодня
«Azərlotereya» участвует в «Зимней сказке» в Ханкенди

ОАО «Azərlotereya» продолжает поддерживать социальные и культурные проекты, направленные на возрождение Карабаха.

Впервые за 34 года в городе Ханкенди в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года была организована праздничная ярмарка «Зимняя сказка».

На ярмарке, проходящей на площади Победы в Ханкенди, а также в районах Агдере и Ходжалы при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики, одним из спонсоров выступила «Azərlotereya». Цель участия — внести вклад в социальное и экономическое оживление Карабаха, а также привлечь внимание к масштабным работам по восстановлению региона.

На ярмарке посетителям были предложены различные товары местного производства, праздничные декорации и специальная концертная программа, что создало у гостей атмосферу праздника.

Ярмарка стала символом солидарности, единства и радости для жителей Ханкенди и гостей города. «Зимняя сказка» будет работать до 4 января.

Отметим, что «Azərlotereya» всегда вносила значительный вклад в развитие Карабаха. В рамках проекта «Все для Карабаха» часть доходов от продажи тиражных лотерейных билетов перечисляется в Фонд восстановления Карабаха. Кроме того, «Azərlotereya» оказала поддержку в приобретении специально обученных собак для разминирования освобожденных территорий.

С 2022 года «Azərlotereya» реализует проект «Верность наследию», в рамках которого на сегодняшний день охвачено 150 наследников шехидов. В рамках проекта оплачиваются обучение и проживание детей шехидов, обучающихся в государственных вузах Турции, а также расходы на проживание студентов, получающих высшее образование в Азербайджане.

«Azərlotereya» продолжит свои усилия по поддержке восстановления Карабаха и в будущем.

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