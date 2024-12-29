Омбудсмен Азербайджана навестила пострадавших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева навестила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане, проходящих лечение в Yeni Klinika в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Во время посещения руководство Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Yeni Klinika предоставило омбудсмену подробную информацию о состоянии здоровья пациентов.

С.Алиева ознакомилась с условиями, созданными в клинике для пострадавших в авиакатастрофе, а также поговорила с каждым из них отдельно.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

В авиакатастрофе пострадали 14 граждан Азербайджана, все они в настоящее время находятся в Баку. При этом один из пострадавших проходит лечение в реанимации.