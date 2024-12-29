Лачинцы отмечают День солидарности и Новый год - ФОТО

День солидарности азербайджанцев мира и Новый год отмечают в Лачине серией мероприятий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 29 декабря по инициативе специального представительства Президента Азербайджанской Республики, при поддержке ООО «Бакинская служба благоустройства», в Лачинском районе прошло праздничное мероприятие, организованное Службой восстановления, строительства и управления Лачинского района, ОАО «Лачинской службой благоустройства» и творческой студией «Хочазфильм». Сначала для маленьких жителей Лачина было организовано праздничное мероприятие. Дед Мороз и Снегурочка добавили радости детям. Также для них были организованы креативные игры, мастер-классы, фейс-арт.

Праздничное мероприятие продолжилось во второй половине дня на берегу реки Хакари. Память шехидов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана, а также лиц, погибших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря была почтена минутой молчания. Прозвучал государственный гимн.

В ходе выступлений говорилось, что Лачин был освобожден благодаря руководству победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и силе могучей Азербайджанской армии. В результате строительных работ жизнь в городе за короткое время вернулась в обычное русло.

Отмечалось, что 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством Гейдара Алиева было принято решение отмечать 31 декабря как День солидарности азербайджанцев мира. Верховный Меджлис обратился к парламенту страны - Верховному Совету - о принятии законодательного акта по этому поводу. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики, приняв во внимание обращение, принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

В рамках комплексных мероприятий открылась ярмарка «Зимнее чудо родного Лачина». На ней были представлены ручные изделия женщин и детей Лачина, продукция сельского хозяйства и пчеловодства, образцы нашей национальной кухни.

Был проведен осмотр ярмарки и предоставлена подробная информация о выставленной продукции.

Затем был представлен концерт «Ай Лачин».