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В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

First News Media21:05 - Сегодня
В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

В Азербайджане начался судебный процесс над Мартином Рианом, арестованным по обвинению в шпионаже в пользу Франции, по уголовному делу, ведущему Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Мартину Риану были предоставлены переводчик и адвокат во время разбирательства в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова. Кроме того, Мартина Риана вывели из стеклянной кабины и посадили рядом со своим переводчиком.

В суде также участвовали представители посольств Франции и Великобритании.

Судья разъяснила обвиняемым их права и обязанности.

Позже в процессе были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Мартин Риан родился 25 апреля 1988 года в Клермон-Ферране, имеет высшее образование. Он окончил Университет Монпелье-3 во Франции по специальности «международные отношения, военная история и геополитика». Он не имеет судимостей и холост.

Он занимался предпринимательством в Азербайджане. Он поставлял вино в Азербайджан из-за границы.

В суде также отметили, что Мартин Риан помимо французского гражданина является гражданином Великобритании.

Уточнены также анкетные данные Азада Мамедли, арестованного вместе с Мартином Рианом.

Было сказано, что Азад Мамедли родился в 1995 году и окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений. Степень магистра он получил во Франции.

Азад Мамедли в 2019-2023 годах был юристом Международного банка, затем переехал в Великобританию и работал там. Он был арестован через 2 месяца после возвращения в Азербайджан.

Азад Мамедли в 2019-2023 годах был юристом Международного банка, затем переехал в Великобританию и работал там. Он был арестован через 2 месяца после возвращения в Азербайджан.

Адвокат Азада Мамедли выступил с ходатайством и потребовал заменить избранную для его клиента меру пресечения в виде арестом домашним арестом.

Адвокат Мартина Риана попросил рассмотреть уголовное дело в открытом судебном заседании:

"Как юрист и гражданин Азербайджана мы выступаем за рассмотрение этого уголовного дела в открытом судебном заседании. Если процесс закрытый, то представители страны, гражданином которой является клиент, не смогут участвовать. Также пусть представители посольства увидят, как прозрачно проходят судебные разбирательства в залах суда Азербайджана".

Судебное разбирательство назначено на 6 января 2025 года.

Судебное заседание пройдет в открытом судебном разбирательстве. Ходатайство адвоката А.Мамедли о домашнем аресте не было удовлетворено.

Отметим, что Мартин Риан и другие были арестованы 4 декабря 2023 года. Мартину Риану, генеральному директору ООО "Меркорама", предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно обвинению, Мартин Риан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые вовлекли его в тайное сотрудничество и впоследствии были выдворены из Баку как "персона нон-грата".

Вместе с Мартином Рианом по этому уголовному делу по обвинению в «государственной измене» перед судом предстанет гражданин Азербайджанской Республики Азад Мамедли.

Как известно, 20 декабря 2023 года глава Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после разоблачения широкой шпионской сети и провалов службы.

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