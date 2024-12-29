NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манатов Фонду YAŞAT

NEQSOL Holding выделил Фонду YAŞAT средства в размере 500 000 манатов в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира.

Часть средств, перечисленных в Фонд, предназначена для финансирования затрат на образование и лечение получивших инвалидность лиц, раненных в ходе боев за восстановление территориальной целостности Азербайджана, и членов семей шехидов.

Другая часть средств выделена на специальные социальные проекты, которые будут реализованы Фондом YAŞAT при поддержке NEQSOL Holding.

Таким образом, начиная с 2021 года и с учетом текущей суммы по решению NEQSOL Holding компании в составе холдинга – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду YAŞAT общую сумму в размере 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding выражает свои наилучшие пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу по случаю наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года!

NEQSOL Holding является международной Группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.

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