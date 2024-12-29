Российские авиакомпании отменили часть рейсов в Азербайджан

Российские авиакомпании «Ираэро», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр» отменили рейсы в Азербайджан из Уфы, Самары, Владикавказа, Саратова, Нижнего Новгорода и Сочи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что «ЮТэйр» отменила перелеты в Баку из Уфы и Самары. Пассажиры уже начали получать уведомления об отменах по СМС. Рейсы пока остаются в системе бронирования, но купить на них билеты нельзя минимум до конца января.

В то же время рейсы «ЮТэйр» в Баку из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сургута сохраняются.

«Ираэро» убрала из расписания рейсы в Баку из Владикавказа, Саратова и Нижнего Новгорода. Билеты на них полностью исчезли из системы бронирования. Остаются рейсы «Ираэро» в Баку из Москвы, Казани, Перми, Новосибирска и Красноярска.

«Уральские авиалинии» свернули программу из Сочи. В продаже остались рейсы в Баку из Москвы и Екатеринбурга.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана приняло решение с 28 декабря 2024 года и до завершения окончательного расследования авиакатастрофы самолета AZAL приостановить полеты в 8 российских городов - Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ. С 25 декабря введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу.

Решение касается всех авиакомпаний, выполняющих рейсы по этим направлениям.