AZAL: Сигнал о неисправности в самолете рейса Баку–Актау не подтвердился

После того, как самолет типа Gulfstream, летевший по направлению Баку-Актау, совершил успешную посадку, в ходе наземного управления самолетом сработал предупредительный сигнал, связанный с технической неисправностью на борту самолета.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании AZAL.

Однако после того, как пилотами была обновлена система самолета, выяснилось, что никаких технических неисправностей в самолете нет, и самолет готов к полету.

AZAL отмечает, что пассажиров в самолете не было.