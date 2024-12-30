Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Лейлу Алиеву об Инновационном центре.

Ознакомившись с деятельностью центра, вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с применяемыми здесь инновационными технологиями и ходом учебного процесса, направленного на развитие творческих способностей учащихся.

Было сообщено, что Инновационный центр STEAM создан с целью содействия развитию науки, технологий, инженерии, искусства и математики (STEAM) в Азербайджане. Совершенствуя свои знания и навыки с использованием современных технологий, здесь учащиеся развивают творческое мышление и способности к решению проблем.

Лейла Алиева также ознакомилась в Центре с лабораториями робототехники, 3D-печати, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Она также встретилась с учащимися, побывавшими на экскурсии в Центре, и ознакомилась с подготовленными ими проектами. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, ознакомившись с подготовленными студентами проектами, высоко оценила их работу и подчеркнула важность инноваций, которые могут быть применены в различных сферах.

Лейла Алиева отметила, что успехи молодежи в сфере науки и технологий являются основой для устойчивого развития страны.

На встрече учащиеся рассказали о своих планах на будущее, инновационных идеях и целях.