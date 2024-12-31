 Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году

First News Media18:10 - Сегодня
Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году

Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году в Азербайджане.

По полученной Report информации, по одному разу детям были даны имена Зяргялям, Тюкязбан, Даглар, Махлугазахра, Сямяргянд, Тунджая, Бикяханым, Сарвиназ, Алмаханым, Няняш, Аразали, Дагыстан, Дагхан, Ханали, Ханымзейняб, Огузджан, Сания, Булудхан, Амин, Аминага, Дуа, Амине, Аминахатун, Джанель.

В список редких имен, которыми дети были названы по одному разу в этом году, также входят Джансель, Гурбат, Малика, Усейд, Павел, Микаэль, Хяким, Намин, Гаракиши, Габриэалла, Узель, Биргюль, Синай, Сифая, Сиада, Хырдаханым, Хына, Зиннура, Чилянай, Чигяли, Шахмеран, Шикяр, Гылындж, Гызнишан, Лимана, Зинхар, Элис, Эльми, Иланур, Имми.

Также по двое детей были названы именами Рамо, Гюльдана, Бейим, Бейимханым, Мисир, и по трое - Няняханым, Зара, Шираслан, Памир.

Поделиться:
724

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день 2025 года?

Политика

Яшар Гюлер: Турция продолжит поддерживать Азербайджан

Политика

Азербайджан и Иран обсудили пропускную способность пограничных пунктов

Общество

Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году

Общество

В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды

В МВД обратились к гражданам, отправляющимся в регионы на праздники

Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году

Обнародовано состояние граждан РФ, пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Список пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL

В Баку прошли похороны пилотов разбившегося самолета AZAL - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Чечне опровергают крушение самолета AZAL вследствие удара беспилотника

Очевидец: Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

Последние новости

В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды

Сегодня, 21:45

Яшар Гюлер: Турция продолжит поддерживать Азербайджан

Сегодня, 21:20

В новогоднюю ночь население Земли достигнет 8,09 млрд человек

Сегодня, 20:55

Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Сегодня, 20:25

Журналист рассказал подробности о сообщении Ельцина об отставке

Сегодня, 20:00

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Армении

Сегодня, 19:30

Азербайджан и Иран обсудили пропускную способность пограничных пунктов

Сегодня, 19:00

В МВД обратились к гражданам, отправляющимся в регионы на праздники

Сегодня, 18:40

Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году

Сегодня, 18:10

Обнародовано состояние граждан РФ, пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау

Сегодня, 17:56

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – ФОТО

Сегодня, 17:35

Делегация ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

Сегодня, 17:30

Глава МИД Литвы выразил соболезнования Джейхуну Байрамову

Сегодня, 17:23

Президент Суринама выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой

Сегодня, 17:20

Мать погибшего пилота: «Саша был и останется ангелом навсегда» - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

В канун Нового года в Ханкенди наблюдается поток туристов - ФОТО

Сегодня, 17:07

Сотрудники полиции продолжают работу в усиленном режиме - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Награждена группа сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР

Сегодня, 15:48

Посол США: «Подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет» - ВИДЕО

Сегодня, 15:26

В канун Нового года в Ханкенди наблюдается поток туристов - ФОТО

Сегодня, 15:16
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23