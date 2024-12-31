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Тяжелое ДТП в Сальяне: Спасатели извлекли пассажира из деформированного автомобиля - ВИДЕО

First News Media23:25 - 31 / 12 / 2024
Тяжелое ДТП в Сальяне: Спасатели извлекли пассажира из деформированного автомобиля - ВИДЕО

В селе Кюрсанги Сальянского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает Report, на место инцидента были привлечены спасатели Муганского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что автомобиль Hyundai Tucson, предположительно двигаясь на высокой скорости, съехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего пассажир оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных средств спасатели извлекли из автомобиля и передали врачам Рафета Хилал оглу Ахмедова, 1961 года рождения.

Отметим, что происшествие произошло сегодня вечером на участке магистрали Алят-Астара. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Гусейнов Эльхан Гулам оглу, 1970 года рождения, Ахмедов Рафет Хилал оглу, 1961 года рождения, и Ахмедова Манзар Афет гызы, 1969 года рождения. Все пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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