Айгюн Аттар: В Азербайджане не забудут о солидарности Казахстана на фоне трагедии с самолетом AZAL

Руководство Турецко-Азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) посетило посольство Казахстана в Анкаре, где выразило соболезнования в связи с гибелью казахстанских граждан, находившихся в числе прочих на борту разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Руководитель TADIV, член Совета безопасности и внешней политики Администрации Президента Турции, профессор Айгюн Аттар и член попечительского совета TADIV, бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч выразили соболезнования послу Казахстана в Турции Еркебулану Сапиеву.

Представители TADIV дали высокую оценку позиции государственных структур и рядовых граждан Казахстана, проявивших солидарность с Азербайджаном на фоне трагедии, унесшей жизни 38 человек, в том числе шести казахстанцев.

«Народ Азербайджана не забудет действия жителей братского Казахстана, которые вопреки риску с первых минут после крушения самолета устремились на помощь пассажирам и экипажу самолета AZAL. Граждане Казахстана образовывали в больницах длинные очереди для сдачи крови пострадавшим. Мы будем помнить о самоотверженности братского народа», - заверила А. Аттар.

Глава TADIV привлекла особое внимание к позиции президентов Казахстана и Азербайджана, продемонстрировавших четкую и единую позицию в вопросе беспристрастного расследования трагедии.

Во встрече принял участие также координатор TADIV Али Акпер Туфан.

Источник: АЗЕРТАДЖ