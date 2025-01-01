В Азербайджане иностранцам НДС за медуслуги будет возвращен в режиме tax-free

В Азербайджане с 1 января иностранцам и лицам без гражданства НДС за медицинские услуги будет возвращен в режиме tax-free.

Это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закона, порядок возврата НДС за медицинские услуги, оказанные иностранцам и лицам без гражданства медучреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой, будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.