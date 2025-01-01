В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok

В Билясуварском районе отравился подросток.

Как сообщает АПА, 15-летний житель села Хырмандалы Н.Т. был госпитализирован в районную больницу с диагнозом отравление.

Благодаря оперативной помощи врачей его жизнь удалось спасти.

По словам отца мальчика, он пытался изготовить "хлопушку" для празднования Нового года по инструкции из TikTok.

"Отравление было вызвано использованным им чистящим средством Net. Узнав об этом, мы незамедлительно доставили его в больницу", - отметил мужчина.

По данному факту проводится расследование.