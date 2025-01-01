 В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok

First News Media22:00 - Сегодня
В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok

В Билясуварском районе отравился подросток.

Как сообщает АПА, 15-летний житель села Хырмандалы Н.Т. был госпитализирован в районную больницу с диагнозом отравление.

Благодаря оперативной помощи врачей его жизнь удалось спасти.

По словам отца мальчика, он пытался изготовить "хлопушку" для празднования Нового года по инструкции из TikTok.

"Отравление было вызвано использованным им чистящим средством Net. Узнав об этом, мы незамедлительно доставили его в больницу", - отметил мужчина.

По данному факту проводится расследование.

Поделиться:
415

Актуально

В мире

ФБР квалифицировало инцидент в Новом Орлеане как теракт - ОБНОВЛЕНО

Экономика

В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже ...

В мире

В первый день нового года на Землю обрушилась сильная магнитная буря

Мнение

Независимая политика Азербайджана: новая реальность и глобальное признание

Общество

Во время поножовщины в Шамахы один человек погиб, двое пострадали

В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok

На ряде улиц столицы наблюдаются пробки

В Азербайджане иностранцам НДС за медуслуги будет возвращен в режиме tax-free

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Отец пострадавшего при крушении самолета AZAL Махира Джараева: О том, что он выжил в авиакатастрофе, мы узнали только сегодня

Обнаружен еще один «черный ящик» рухнувшего в Актау самолета

Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Очевидец: Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

Последние новости

Египет получил от ЕС первый транш в размере €1 млрд

Сегодня, 23:00

Во время поножовщины в Шамахы один человек погиб, двое пострадали

Сегодня, 22:30

В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok

Сегодня, 22:00

Азербайджан – один из основных рынков сбыта продукции машиностроения Египта

Сегодня, 21:30

В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали 200 человек

Сегодня, 21:01

В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже драгметаллов, продукции культуры и движимого имущества

Сегодня, 20:30

ФБР квалифицировало инцидент в Новом Орлеане как теракт - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

В МИД Азербайджана поздравили Судан

Сегодня, 19:48

На ряде улиц столицы наблюдаются пробки

Сегодня, 19:30

В первый день нового года на Землю обрушилась сильная магнитная буря

Сегодня, 19:00

Newsweek: Путин и Зеленский придут к согласию об окончании войны

Сегодня, 18:31

У побережья Каспийского моря обнаружен корабль, затонувший в XVIII-XIX веке

Сегодня, 18:00

В Турции начался сильный пожар на фабрике по производству игрушек - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

В Азербайджане иностранцам НДС за медуслуги будет возвращен в режиме tax-free

Сегодня, 17:03

Постпраздничный Баку: Образец чистоты и порядка - ФОТО

Сегодня, 16:05

Независимая политика Азербайджана: новая реальность и глобальное признание

Сегодня, 15:50

Турецкие СМИ: Францию изгоняют из очередной африканской страны

Сегодня, 15:40

Как мир встретил новый 2025 год - ФОТО

Сегодня, 15:25

Обнародован первый в 2025 году рейтинг азербайджанских спортсменов

Сегодня, 14:48

Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД

Сегодня, 14:28
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23