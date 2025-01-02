АМУ: Врачи восстановили работу сердца актера Азера Бахшалиева - ОБНОВЛЕНО
Врачи восстановили работу сердца актера Азера Бахшалиева, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Гюнель Асланова.
Она отметила, что у пациента некоторое время назад остановилось сердце. Благодаря усилиям врачей работа его сердца была восстановлена. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается критически тяжелым.
Ранее сообщалось, что актер Азер Бахшалиев скончался в отделении реанимации Учебно-хирургической клиники АМУ.
Источник: Report
17:10
Актер Азер Бахшалиев скончался в отделении реанимации Учебно-хирургической клиники АМУ.
Об этом сообщили в клинике.
Ранее сообщалось, что молодой актер находится в коме, врачи оценивали его состояние как тяжелое.
Актер, известный азербайджанскому зрителю по ролям в юмористических фильмах и сериалах, долгое время страдал почечной недостаточностью. Азер Бахшалиев родился 3 июля 1985 года. Он был женат, у него осталась дочь.
Источник: Report
16:50
Известный азербайджанский актер Азер Бахшалиев, о смерти которого сообщалось ранее, находится в тяжелом состоянии.
Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова.
Было отмечено, что на момент поступления в больницу он был в коме.
"Азер Бахшалиев не умер. В данный момент он находится в реанимации. Состояние пациента тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.
15:40
2 января скончался актер Азер Бахшалиев.
Как сообщает ASAN radio, актер, страдавший от заболевания почек, ушел из жизни сегодня в утренние часы.
Азер Бахшалиев недавно перенес операцию. Он был женат, у него осталась дочь.