АМУ: Врачи восстановили работу сердца актера Азера Бахшалиева - ОБНОВЛЕНО

Врачи восстановили работу сердца актера Азера Бахшалиева, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Гюнель Асланова.

Она отметила, что у пациента некоторое время назад остановилось сердце. Благодаря усилиям врачей работа его сердца была восстановлена. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается критически тяжелым.

Ранее сообщалось, что актер Азер Бахшалиев скончался в отделении реанимации Учебно-хирургической клиники АМУ.

Источник: Report

17:10

Актер Азер Бахшалиев скончался в отделении реанимации Учебно-хирургической клиники АМУ.

Об этом сообщили в клинике.

Ранее сообщалось, что молодой актер находится в коме, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Актер, известный азербайджанскому зрителю по ролям в юмористических фильмах и сериалах, долгое время страдал почечной недостаточностью. Азер Бахшалиев родился 3 июля 1985 года. Он был женат, у него осталась дочь.

Источник: Report

16:50

Известный азербайджанский актер Азер Бахшалиев, о смерти которого сообщалось ранее, находится в тяжелом состоянии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова.

Было отмечено, что на момент поступления в больницу он был в коме.

"Азер Бахшалиев не умер. В данный момент он находится в реанимации. Состояние пациента тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

15:40

2 января скончался актер Азер Бахшалиев.

Как сообщает ASAN radio, актер, страдавший от заболевания почек, ушел из жизни сегодня в утренние часы.

Азер Бахшалиев недавно перенес операцию. Он был женат, у него осталась дочь.