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Исполнилось 50 лет со дня рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

First News Media10:10 - Сегодня
Исполнилось 50 лет со дня рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Сегодня день рождения шехида - Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

Проходит 50 лет со дня рождения героического офицера.

Генерал-майор Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вендам Габалинского района. Вместе с семьей он переехал в Сумгайыт, где учился в средних школах номер 28 и 34, затем поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и успешно окончил это специальное учебное заведение.

Начав как командир взвода, Полад Галимов дослужился до звания генерал-майора. Он служил в прифронтовых регионах и старался достойно выполнять все приказы и поручения.

За особые заслуги в защите территориальной целостности нашей страны во время Апрельских боев 2016 года и за отличие при выполнении боевых задач, поставленных перед Азербайджанской армией, Распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года Полад Гашимов был награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.

24 июня 2019 года Верховный главнокомандующий Вооруженными силами присвоил Поладу Гашимову высшее воинское звание генерал-майора.

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при пресечении провокаций противника на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года ему было присвоено посмертно почетное звание «Национальный герой Азербайджана».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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