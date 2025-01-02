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Военнослужащие почтили память Полада Гашимова - ФОТО

First News Media12:30 - Сегодня
Военнослужащие почтили память Полада Гашимова - ФОТО

Группа офицеров Министерства обороны Азербайджана и участники Отечественной войны почтили память национального героя, генерал-майора Полада Гашимова в день его рождения.

Как сообщили 1news.az в Минобороны, в церемонии приняли участия также члены семьи национального героя.

Делегация посетила могилу Полада Гашимова во II Аллее почетного захоронения, от имени руководства Министерства обороны на могилу национального героя были возложены цветы.

Напомним, сегодня исполняется 50 лет со дня рождения национального героя Азербайджана Полада Гашимова.
Полад Исраил оглу Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вяндам Габалинского района, позже переехал с семьей в город Сумгайыт. Он окончил Высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Генерал-майор Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при отражении попытки наступления Вооруженных сил Армении во время ожесточенных боев в направлении Товуза. О его гибели сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев. 14 июля тело генерал-майора Полада Гашимова было доставлено сначала в поселок Вяндам Габалинского района, где он родился, а затем в город Сумгайыт, где он жил. Генерал был похоронен 15 июля во II Аллее почетного захоронения рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым.

9 декабря 2020 года распоряжением главы государства Поладу Гашимову посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

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