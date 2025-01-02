Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка»

Печальную новость сообщил 57-летний жених «женщины-кошки» Ллойд Кляйн. Он назвал и причину ее смерти. Вильденштейн умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Джослин Периссе родилась 7 сентября 1940 года в Лозанне, Швейцария. Красивая девушка крутила романы с бизнесменами. В 17 лет она начала встречаться с кинопродюсером Сирилом Пиге. Позже жила в Париже с режиссером Серджио Гобби.