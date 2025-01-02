Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка»
Сегодня стало известно о том, что Джослин Вильденштейн ушла из жизни. Сердце «женщины-кошки» остановилось в 21:30 во вторник, 31 декабря 2024 года, в отеле в Париже.
Печальную новость сообщил 57-летний жених «женщины-кошки» Ллойд Кляйн. Он назвал и причину ее смерти. Вильденштейн умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Джослин Периссе родилась 7 сентября 1940 года в Лозанне, Швейцария. Красивая девушка крутила романы с бизнесменами. В 17 лет она начала встречаться с кинопродюсером Сирилом Пиге. Позже жила в Париже с режиссером Серджио Гобби.
Периссе вышла замуж за магната Алека Вильденштейна и поселилась с ним на африканском ранчо. Там появились на свет двое ее детей. С середины 80-х мужчина стал изменять жене. Джослин решила исправить ситуацию нестандартным образом: она стала менять свою внешность, чтобы стать похожей на львицу, поскольку Алек обожал этих хищников.
Алек вначале был заинтригован всем этим и поощрял пластические операции жены. Однако в 1998 году он заявил, что супруга «переделывала свое лицо, как мебель». Их 21-летний брак рухнул, когда Вильденштейн застала мужа в постели с русской моделью.
Джослин призналась, что потратила на операции несколько миллионов долларов, чтобы сделать глаза «кошачьими». Вследствие этого ее прозвали в прессе «женщина-кошка».
Вильденштейн получила 2,5 миллиарда долларов при разводе. Алека также обязали делать ежегодные алиментные выплаты по 100 млн долларов, которые суд запретил бывшей жене расходовать на пластическую хирургию. Однако она уже не могла остановиться, к тому же агрессивные методы хирургического воздействия и использование несовершенных филлеров обрекли ее ткани на постоянную подтяжку. В 2018 году Джослин была официально признана банкротом.
Модельер Ллойд Кляйн прожил вместе с «женщиной-кошкой» с 2003 года. В их отношениях не всё было гладко. Однажды Кляйн подал в суд на подругу за то, что та в порыве ревности расцарапала ему лицо.
Источник: Voice
Алек вначале был заинтригован всем этим и поощрял пластические операции жены. Однако в 1998 году он заявил, что супруга «переделывала свое лицо, как мебель». Их 21-летний брак рухнул, когда Вильденштейн застала мужа в постели с русской моделью.
Джослин призналась, что потратила на операции несколько миллионов долларов, чтобы сделать глаза «кошачьими». Вследствие этого ее прозвали в прессе «женщина-кошка».
Вильденштейн получила 2,5 миллиарда долларов при разводе. Алека также обязали делать ежегодные алиментные выплаты по 100 млн долларов, которые суд запретил бывшей жене расходовать на пластическую хирургию. Однако она уже не могла остановиться, к тому же агрессивные методы хирургического воздействия и использование несовершенных филлеров обрекли ее ткани на постоянную подтяжку. В 2018 году Джослин была официально признана банкротом.
Модельер Ллойд Кляйн прожил вместе с «женщиной-кошкой» с 2003 года. В их отношениях не всё было гладко. Однажды Кляйн подал в суд на подругу за то, что та в порыве ревности расцарапала ему лицо.
Источник: Voice
Вильденштейн получила 2,5 миллиарда долларов при разводе. Алека также обязали делать ежегодные алиментные выплаты по 100 млн долларов, которые суд запретил бывшей жене расходовать на пластическую хирургию. Однако она уже не могла остановиться, к тому же агрессивные методы хирургического воздействия и использование несовершенных филлеров обрекли ее ткани на постоянную подтяжку. В 2018 году Джослин была официально признана банкротом.
Модельер Ллойд Кляйн прожил вместе с «женщиной-кошкой» с 2003 года. В их отношениях не всё было гладко. Однажды Кляйн подал в суд на подругу за то, что та в порыве ревности расцарапала ему лицо.
Источник: Voice