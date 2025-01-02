 Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка»

First News Media00:08 - Сегодня
Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка»

Сегодня стало известно о том, что Джослин Вильденштейн ушла из жизни. Сердце «женщины-кошки» остановилось в 21:30 во вторник, 31 декабря 2024 года, в отеле в Париже.

Печальную новость сообщил 57-летний жених «женщины-кошки» Ллойд Кляйн. Он назвал и причину ее смерти. Вильденштейн умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Джослин Периссе родилась 7 сентября 1940 года в Лозанне, Швейцария. Красивая девушка крутила романы с бизнесменами. В 17 лет она начала встречаться с кинопродюсером Сирилом Пиге. Позже жила в Париже с режиссером Серджио Гобби.

Периссе вышла замуж за магната Алека Вильденштейна и поселилась с ним на африканском ранчо. Там появились на свет двое ее детей. С середины 80-х мужчина стал изменять жене. Джослин решила исправить ситуацию нестандартным образом: она стала менять свою внешность, чтобы стать похожей на львицу, поскольку Алек обожал этих хищников.

Алек вначале был заинтригован всем этим и поощрял пластические операции жены. Однако в 1998 году он заявил, что супруга «переделывала свое лицо, как мебель». Их 21-летний брак рухнул, когда Вильденштейн застала мужа в постели с русской моделью.

Джослин призналась, что потратила на операции несколько миллионов долларов, чтобы сделать глаза «кошачьими». Вследствие этого ее прозвали в прессе «женщина-кошка».

Вильденштейн получила 2,5 миллиарда долларов при разводе. Алека также обязали делать ежегодные алиментные выплаты по 100 млн долларов, которые суд запретил бывшей жене расходовать на пластическую хирургию. Однако она уже не могла остановиться, к тому же агрессивные методы хирургического воздействия и использование несовершенных филлеров обрекли ее ткани на постоянную подтяжку. В 2018 году Джослин была официально признана банкротом.

Модельер Ллойд Кляйн прожил вместе с «женщиной-кошкой» с 2003 года. В их отношениях не всё было гладко. Однажды Кляйн подал в суд на подругу за то, что та в порыве ревности расцарапала ему лицо.

Источник: Voice

Поделиться:
1047

Актуально

В мире

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже ...

В мире

В первый день нового года на Землю обрушилась сильная магнитная буря

Мнение

Независимая политика Азербайджана: новая реальность и глобальное признание

Lifestyle

Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка»

Премьера клипа: Эльнур Гусейн «Yeni il» - ВИДЕО

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись после семи лет суда

Пятерым людям предъявленых обвинения по делу о смерти Лиама Пейна - среди них близкий друг певца

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Скончалась Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в легендарном фильме - ВИДЕО

Турецкие знаменитости выразили соболезнования Азербайджану: «Наши молитвы с вами» – ФОТО

«Bayatı şiraz»: Всемирно известный продюсер Бурак Йетер и Yaradıcı Studio представляют новый трек

Что посмотреть на выходных: Рекомендации от звёзд азербайджанского кино и театра - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Умерла величайшая жертва пластической хирургии, «женщина-кошка»

Сегодня, 00:08

Израиль пригрозил ХАМАС мощными ударами

Сегодня, 00:00

В Черногории при стрельбе в кафе погибли семь человек

01 / 01 / 2025, 23:58

В Турции 27 человек пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами - ФОТО

01 / 01 / 2025, 23:35

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

01 / 01 / 2025, 23:15

Египет получил от ЕС первый транш в размере €1 млрд

01 / 01 / 2025, 23:00

Во время поножовщины в Шамахы один человек погиб, двое пострадали

01 / 01 / 2025, 22:30

В Билясуваре подросток отравился, повторив тренд из TikTok

01 / 01 / 2025, 22:00

Азербайджан – один из основных рынков сбыта продукции машиностроения Египта

01 / 01 / 2025, 21:30

В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали 200 человек

01 / 01 / 2025, 21:01

В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже драгметаллов, продукции культуры и движимого имущества

01 / 01 / 2025, 20:30

В МИД Азербайджана поздравили Судан

01 / 01 / 2025, 19:48

На ряде улиц столицы наблюдаются пробки

01 / 01 / 2025, 19:30

В первый день нового года на Землю обрушилась сильная магнитная буря

01 / 01 / 2025, 19:00

Newsweek: Путин и Зеленский придут к согласию об окончании войны

01 / 01 / 2025, 18:31

У побережья Каспийского моря обнаружен корабль, затонувший в XVIII-XIX веке

01 / 01 / 2025, 18:00

В Турции начался сильный пожар на фабрике по производству игрушек - ВИДЕО

01 / 01 / 2025, 17:10

В Азербайджане иностранцам НДС за медуслуги будет возвращен в режиме tax-free

01 / 01 / 2025, 17:03

Постпраздничный Баку: Образец чистоты и порядка - ФОТО

01 / 01 / 2025, 16:05

Независимая политика Азербайджана: новая реальность и глобальное признание

01 / 01 / 2025, 15:50
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23