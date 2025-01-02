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В Азербайджане изменен верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов

First News Media12:40 - Сегодня
В Азербайджане изменен верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов

В Азербайджане утвержден верхний предел цен на 303 новых лекарственных препарата, внесенных в государственный реестр.

Такое решение было принято на заседании Тарифного совета.

В то же время снижены цены на 4 лекарственных средства, и в целях обеспечения надежных поставок внесены изменения в верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов.

Полный список лекарственных средств с утвержденными верхними пределами цен с учетом торгового названия, фармацевтической формы, наименований ингредиентов, дозировки, торговой упаковки, количества и страны производства размещен в разделе "Лекарственные средства" на официальном сайте Тарифного совета.

Источник: Report

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