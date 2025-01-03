Стало известно о состоянии здоровья актера Азера Бахшалиева

Состояние актера Азера Бахшалиева, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, остается тяжелым.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Гюнель Асланова, пишет Репорт. Лечение актера продолжается в Учебно-хирургической клинике АМУ.

Напомним, что Азер Бахшалиев был доставлен в реанимацию этой клиники в состоянии комы 2 января. Врачи восстановили работу его сердца, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.