По инициативе омбудсмена подготовлено пособие по алфавиту Брайля - ФОТО

Одно из важных направлений деятельности уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики связано с защитой прав лиц с инвалидностью.

По инициативе омбудсмена Сабины Алиевой в связи с 4 января - Всемирным днем азбуки Брайля было подготовлено специальное пособие «Национальный превентивный механизм по предотвращению пыток» на основе алфавита Брайля.

Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что в пособии, предназначенном для специальных учреждений, где проживают и обучаются незрячие лица, приводятся сведения о мандате, полномочиях омбудсмена, деятельности Национального превентивного механизма, а также способах обращения к омбудсмену.

Отметим, что обеспечение прав и свобод незрячих и слабовидящих лиц, снабжение их надлежащими пособиями и средствами всегда находится в центре внимания.