В Баку изъята крупная партия запрещенных рыболовных сетей из Китая - ФОТО

На таможенном посту «Абшерон» Главного таможенного управления Баку обнаружена крупная партия запрещенных к ввозу рыболовных сетей.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК), груз прибыл из Китая на имя гражданина Азербайджана.

По данным ГТК, в декларации груз был указан как «футбольные мячи и термосы». Однако в ходе досмотра таможенники выявили 4 846 незадекларированных рыболовных сетей. Отмечается, что сети, изготовленные из синтетических одиночных нитей диаметром менее 0,5 мм и с размером ячеек менее 120 мм, запрещены к ввозу и изъяты из гражданского оборота.