В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

В Азербайджане 3 января сотрудники полиции задержали 15 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным МВД, раскрыто 23 преступления, включая четыре случая, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет. Также задержан один разыскиваемый должник, который был передан следствию.

Кроме того, на территории страны выявлено шесть фактов, связанных с оборотом наркотиков, и шесть случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.