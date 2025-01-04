 В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

First News Media10:00 - Сегодня
В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

В Азербайджане 3 января сотрудники полиции задержали 15 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным МВД, раскрыто 23 преступления, включая четыре случая, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет. Также задержан один разыскиваемый должник, который был передан следствию.

Кроме того, на территории страны выявлено шесть фактов, связанных с оборотом наркотиков, и шесть случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Поделиться:
96

Актуально

Общество

В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

Общество

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над ...

Политика

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и ...

Общество

Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

На станции бакинского метро остановился эскалатор: образовалась давка - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Погибший в авиакатастрофе Мухаммедали Еганов похоронен в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мать погибшего пилота: «Саша был и останется ангелом навсегда» - ВИДЕО

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Сегодня, 10:15

В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

Сегодня, 10:00

Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Сегодня, 09:45

Суд вынесет Трампу приговор до его инаугурации

Сегодня, 09:35

Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Сегодня, 09:25

В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

Сегодня, 00:02

Welt: новые власти Сирии не пожали руку Бербок, потому что она женщина - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 23:42

С обновленного королевского герба Дании убрали три короны

03 / 01 / 2025, 23:30

Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

03 / 01 / 2025, 23:00

У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии

03 / 01 / 2025, 22:30

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

03 / 01 / 2025, 22:12

Главы МИД Германии и Франции встретились в Дамаске с сирийским лидером - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 22:00

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

03 / 01 / 2025, 21:30

На станции бакинского метро остановился эскалатор: образовалась давка - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 21:00

Захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан - ОБНОВЛЕНО

03 / 01 / 2025, 20:30

Обломки разбившегося самолета AZAL вывезены с места крушения под Актау - ВИДЕО

03 / 01 / 2025, 20:00

Илькин Гасани о состоянии здоровья Азера Бахшалиева: Нам ничего не остается, как ... - ФОТО

03 / 01 / 2025, 19:32

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией во время председательства в Совете ЕС

03 / 01 / 2025, 19:00

Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL

03 / 01 / 2025, 18:40

В Аланье произошло землетрясение

03 / 01 / 2025, 18:20
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23