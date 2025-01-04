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В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

First News Media00:02 - Сегодня
В Бразилии начали исследовать данные с самописцев самолета AZAL

Чёрные ящики самолёта Embraer ЗАО AZAL, разбившегося близ Актау, прибыли в Бразилию.

Сообщается, что специалисты уже начали исследовать данные с самописцев.

Этим занимаются в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), сообщает Orda.kz, ссылаясь на бразильский портал G1.

Технические специалисты работают над извлечением и анализом данных из ч]рных ящиков, которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолёта на протяжении всего пути, до момента крушения. Это поможет узнать точные причины изменения маршрута и аварийной посадки.

В Бразилии также находятся представители Казахстана, России и Азербайджана.

Как сообщает издание, специалисты CENIPA с помощью компьютерных технологий смоделируют изучаемую ситуацию и сделают свои выводы. Их внесут в окончательный отчёт о расследовании, ответственность за публикацию которого несёт Казахстан.

Напомним, при крушении самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря погибли 38 человек, в том числе шесть граждан Казахстана.

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