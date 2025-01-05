В Баку усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове в настоящее время преобладает северо-западный ветер, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по состоянию на 14:00. Согласно оранжевому предупреждению, скорость ветра составляет 22 метра в секунду.

Начальник службы Назим Махмудов обратился к населению в связи с ветреной погодой и призвал соблюдать правила безопасности.

«Рекомендуем гражданам внимательно отслеживать предупреждения и информацию о погоде, проявлять осторожность в неблагоприятных погодных условиях, не стоять и не парковать транспортные средства под высокими деревьями, строго соблюдать правила безопасности», - подчеркнул он.