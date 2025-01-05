Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января

Предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 под Актау будет обнародован до конца января, сообщает Министерство транспорта Казахстана.

В ведомстве также отметили, что окончательные выводы планируют подготовить в течение 2025 года.

«Расследование авиационного происшествия продолжается с участием международных экспертов. Предварительный отчет, в соответствии с требованиями законодательства РК и приложения 13 ИКАО, будет опубликован через 30 дней с момента инцидента. Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев», — говорится в сообщении.