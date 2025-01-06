Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о респираторном вирусе, который распространился в стране в последнее время.

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«Каждый год на территориях, расположенных в Северном полушарии, в холодные месяцы (в основном с декабря по март) распространяются сезонный грипп (инфлюэнца) и другие острые респираторные вирусные инфекции различных штаммов.

Согласно официальным источникам, нестабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с метапневмовирусом, который является ещё одной формой этих заболеваний, наблюдается в Китае, Казахстане и Российской Федерации.

Метапневмовирус — это респираторное заболевание, похожее на грипп, с сезонным характером. Этот вирус широко распространён по всему миру и является одним из типичных патогенов острых респираторных вирусных инфекций.

Метапневмовирус проявляется симптомами, характерными для многих других острых респираторных вирусных инфекций, такими как кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, затруднённое дыхание и охриплость голоса. Вирус преимущественно поражает маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция развивается в верхних дыхательных путях и, как правило, проходит в течение 7-10 дней.

У лиц с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями (например, бронхиальная астма, хронические заболевания лёгких) заболевание может осложниться бронхитом или пневмонией.

Важно отметить, что у лиц без сопутствующих заболеваний респираторные инфекции обычно протекают без осложнений и проходят самостоятельно в короткие сроки, поэтому лечение проводится симптоматически.

Лабораторные исследования для точного определения вируса у таких пациентов не изменяют лечебную тактику и не требуются согласно международным протоколам.

Контроль за эпидемиологической ситуацией в стране, а также определение циркуляции штаммов гриппа в эпидемический период осуществляются в лаборатории Министерства здравоохранения Азербайджана с использованием молекулярного метода ПЦР на основе мазков, взятых из носоглотки у пациентов.

Для защиты здоровья населения и предотвращения случаев заражения Министерство здравоохранения Азербайджана рекомендует лицам с повышенной чувствительностью использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски) на массовых мероприятиях и в местах скопления людей, соблюдать гигиену рук и включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

Лицам, входящим в группу риска по респираторным вирусным инфекциям, рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа, объявленную Министерством здравоохранения Азербайджана», - говорится в заявлении.