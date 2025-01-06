 Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Теймур Максутов14:09 - Сегодня
Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о респираторном вирусе, который распространился в стране в последнее время.

1news.az представляет текст данного заявления:

«Каждый год на территориях, расположенных в Северном полушарии, в холодные месяцы (в основном с декабря по март) распространяются сезонный грипп (инфлюэнца) и другие острые респираторные вирусные инфекции различных штаммов.

Согласно официальным источникам, нестабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с метапневмовирусом, который является ещё одной формой этих заболеваний, наблюдается в Китае, Казахстане и Российской Федерации.

Метапневмовирус — это респираторное заболевание, похожее на грипп, с сезонным характером. Этот вирус широко распространён по всему миру и является одним из типичных патогенов острых респираторных вирусных инфекций.

Метапневмовирус проявляется симптомами, характерными для многих других острых респираторных вирусных инфекций, такими как кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, затруднённое дыхание и охриплость голоса. Вирус преимущественно поражает маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция развивается в верхних дыхательных путях и, как правило, проходит в течение 7-10 дней.

У лиц с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями (например, бронхиальная астма, хронические заболевания лёгких) заболевание может осложниться бронхитом или пневмонией.

Важно отметить, что у лиц без сопутствующих заболеваний респираторные инфекции обычно протекают без осложнений и проходят самостоятельно в короткие сроки, поэтому лечение проводится симптоматически.

Лабораторные исследования для точного определения вируса у таких пациентов не изменяют лечебную тактику и не требуются согласно международным протоколам.

Контроль за эпидемиологической ситуацией в стране, а также определение циркуляции штаммов гриппа в эпидемический период осуществляются в лаборатории Министерства здравоохранения Азербайджана с использованием молекулярного метода ПЦР на основе мазков, взятых из носоглотки у пациентов.

Для защиты здоровья населения и предотвращения случаев заражения Министерство здравоохранения Азербайджана рекомендует лицам с повышенной чувствительностью использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски) на массовых мероприятиях и в местах скопления людей, соблюдать гигиену рук и включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

Лицам, входящим в группу риска по респираторным вирусным инфекциям, рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа, объявленную Министерством здравоохранения Азербайджана», - говорится в заявлении.

Поделиться:
740

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

Мнение

Тер-Петросян и «Еркрапа»: Еще одно доказательство этнических чисток и фашистской ...

Общество

Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Общество

BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

Министр науки и образования примет граждан в Зардабе

В этом секторе также началась процедура возврата НДС

Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане за последние пять лет

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

Рамо, Няняш, Гаракиши, Хяким: Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году

Последние новости

BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

Сегодня, 15:02

Тер-Петросян и «Еркрапа»: Еще одно доказательство этнических чисток и фашистской политики Армении

Сегодня, 14:55

EMIN о конфликте с Игорем Крутым: «Много недопонимания с обеих сторон…»

Сегодня, 14:50

Министр науки и образования примет граждан в Зардабе

Сегодня, 14:44

Президент ПА ОБСЕ отложила визит в Грузию

Сегодня, 14:41

Турция построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией – Эрдоган

Сегодня, 14:39

Маск запустил опрос, должна ли Америка освободить Британию от «деспотичного правительства»

Сегодня, 14:34

В Австрии глава партии призвала к «борьбе с исламом»

Сегодня, 14:30

В этом секторе также началась процедура возврата НДС

Сегодня, 14:29

Эльчин Ибадов: SOCAR Türkiye готова внести вклад в проекты восстановления в Сирии, если будет решение на государственном уровне

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев: Попытки госорганов России замять инцидент вызывают у нас справедливое возмущение

Сегодня, 14:20

Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Сегодня, 14:09

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 13:48

Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

Сегодня, 13:41

Раскрыт райдер EMIN’а

Сегодня, 13:39

Президент: Азербайджанское государство всегда по достоинству оценивало деятельность и героизм своих сынов и дочерей

Сегодня, 13:37

Правила жизни Азера Бахшалиева: «Не хочу умирать рано, никто этого не хочет…»

Сегодня, 13:28

В Азербайджане распространились случаи мошенничества с арендой жилья

Сегодня, 13:25

МИД Ирана: Ведем переговоры по Зангезурскому коридору

Сегодня, 13:15

Французские фермеры заблокировали трассу, ведущую к границе с Испанией

Сегодня, 13:10
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23