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Россия выдала Азербайджану лицо, подозреваемое в мошенничестве в крупном размере

First News Media18:45 - Сегодня
Россия выдала Азербайджану лицо, подозреваемое в мошенничестве в крупном размере

Обеспечена экстрадиция в Азербайджан еще одного человека, объявленного в международный розыск.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Беджанова Талеха Мехди оглу.

В связи с основаниями для подозрения в совершении Т.Беджановым преступных деяний, предусмотренных статьей УК 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) в рамках уголовного дела, предварительное следствие по которому проводилось в Хатаинском районном управлении полиции города Баку, было принято решение о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого, и он был объявлен в международный розыск.

Т.Беджанов был задержан на территории РФ и в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлен в Азербайджан.

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