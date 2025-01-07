Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева - ФОТО

7 января во Второй Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти военного пилота Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

Об этомсообщили в Минобороны Азербайджана.

С участием группы военнослужащих ВВС, членов семьи шехида, а также представителей СМИ была посещена могила военного пилота, возложены цветы, а также почтена его светлая память.

Выступивший на церемонии генерал-майор Гасан Аловсадов рассказал о славном служебном пути, патриотизме и профессионализме полковника-лейтенанта Р. Атакишиева, подчеркнув, что это является примером для молодых пилотов.

Было подчеркнуто, что память о полковнике-лейтенанте Р. Атакишиеве навсегда останется в сердцах нашего народа и будет чтиться с гордостью.

Члены семьи шехида выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики и руководству министерства обороны за проявленные внимание и заботу.