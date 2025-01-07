ООО AzInTelecom и Azfina собрали финтех-компании вместе - ФОТО

При поддержке ООО AzInTelecom, функционирующего при Министерстве цифрового развития и транспорта, состоялась итоговая встреча 2024 года для участников «Ассоциации финтеха Азербайджана» (Azfina).

На мероприятии выступили председатель Правления Azfina Руслан Талыбов и директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев.

В своем выступлении Р.Талыбов поделился обзором работы, выполненной в сфере финтеха в 2024 году.

В свою очередь, Ф.Фараджуллаев в своей речи отметил, что ООО AzInTelecom успешно получило международный сертификат PCI DSS, что открывает новые возможности для более эффективного обслуживания финтех-компаний.

В рамках встречи участники обсудили продвижение цифровых финансовых услуг AzInTelecom среди государственных и частных структур, а также пути повышения эффективности сотрудничества.

Исполнительный директор Azfina Азер Акбаров представил отчет о деятельности ассоциации за 2024 год. Руководитель отдела продуктов и услуг AzInTelecom Тамерлан Машадигасанли провел презентацию для участников Azfina. В ходе презентации была предоставлена информация о продуктах SIMA и новой облачной платформе самообслуживания AzInCloud.

Встреча завершилась обсуждением вопросов укрепления финтех-экосистемы. Следует отметить, что AzInTelecom является участником Azfina с ноября 2023 года.

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