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Французский шпион частично признал свою вину в сборе информации о военной продукции Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

First News Media15:08 - Сегодня
Французский шпион частично признал свою вину в сборе информации о военной продукции Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

Установлены серьезные подозрения в том, что Мартин Райан получал поручения о сборе информации о производимой в Азербайджане военной продукции, комплектовании Азербайджанской армии во время 44-дневной войны 2020 года, о возможном привлечении лиц, проходивших службу в Вооруженных силах или находящихся в резерве, а также о тех, кто обучался за рубежом на французском языке, говорится в обвинительном акте.

Кроме того, ему были даны поручения по сбору информации об иностранных гражданах и юридических лицах, работающих в Азербайджане, о возможностях организации скрытых денежных переводов через Азербайджан по заданию французских спецслужб, а также по вопросам отношений и военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали и Центральной Азией, а также о поставках оружия в Азербайджан.

Обвиняемый Мартин Райан также подозревается в установлении целенаправленных личных отношений с лицами, работавшими в посольствах некоторых иностранных государств в Азербайджане, получении и передаче информации органу иностранной спецслужбы.

В обвинительном акте отмечается, что обвиняемый Мартин Райан организовывал встречи Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в доме, который он арендовал в Сабаильском районе, и в одном из ресторанов, расположенных на этой территории. А.Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на выполняемую работу.

После сделки с Азадом Мамедли связывались через конкретные мобильные приложения и его Gmail-адрес.

В случае подтверждения обвинений против Мартина Райана и Азада Мамедли их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

М.Райан в ходе открытого судебного разбирательства частично признал себя виновным по уголовному делу и отметил наличие подтверждающих это доказательств.

В ходе судебного процесса было принято решение о продолжении допроса обвиняемых, свидетелей, изучения документов и доказательств.

Процесс продолжится 19 февраля и тоже пройдет в открытом формате.

Источник: Trend

12:36

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова подсудимым были разъяснены их права. Мартина Райана обеспечили адвокатом и переводчиком.

Судебное заседание было открыто для представителей местных и зарубежных СМИ, сотрудников посольств зарубежных стран.

Судебное следствие было объявлено открытым. Государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Отметим, что гражданин Франции Мартин Райан и еще несколько человек были арестованы 4 декабря 2023 года. Райану предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно материалам обвинения, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из Азербайджана как персоны нон-грата.

Напомним, что 20 декабря 2023 года глава DGSE Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после серии провалов французских спецслужб и разоблачения обширной шпионской сети.

Мартин Райан, гражданин Франции и Великобритании, родился в 1988 году, имеет высшее образование и занимался предпринимательской деятельностью в Азербайджане.

Арестованный вместе с Райаном Азад Мамедли родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, в 2023 году переехал в Великобританию, где и работал. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

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