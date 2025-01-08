Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу

8 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.

Магдалена Гроно поблагодарила за прием главой государства в ее новой должности.

Выразив глубокие соболезнования в связи с крушением самолета, она выразила надежду, что все причины авиакатастрофы будут тщательно расследованы.

Отметив, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза, гостья подчеркнула, что ЕС заинтересован в обеспечении устойчивой стабильности в регионе Южного Кавказа.

Коснувшись значения нашей страны в контексте региона и за его пределами, Магдалена Гроно в этой связи подчеркнула важность диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном. Гостья сказала, что Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы, отметила важность сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом имеет богатую историю. В этом контексте были затронуты вопросы, связанные с энергетической, транспортной, инвестиционной, торговой и другими сферами, представляющими взаимный интерес для Азербайджана и Европейского Союза.

Глава государства сказал, что наша страна и впредь будет продолжать усилия для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, и отметил, что переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией проводится в двусторонней плоскости.

На встрече была подчеркнута важность продолжения контактов для развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.