В Тертере произошло тяжелое ДТП: Погибли два человека

В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легкового автомобиля.

Как сообщает АПА, авария произошла вечером 7 января в селе Гумбатлы.

Трактор марки «Беларусь-82», управляемый Хагани Айдыновым (1983 г.р.), столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2101, за рулем которого находился Адалят Гасаналиев.

В результате ДТП Адалят Гасаналиев и его пассажир Ася Гасаналиева получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, однако спасти им жизни не удалось.

Тракторист пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. По факту возбуждено уголовное дело.