В Тертере произошло тяжелое ДТП: Погибли два человека
В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легкового автомобиля.
Как сообщает АПА, авария произошла вечером 7 января в селе Гумбатлы.
Трактор марки «Беларусь-82», управляемый Хагани Айдыновым (1983 г.р.), столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2101, за рулем которого находился Адалят Гасаналиев.
В результате ДТП Адалят Гасаналиев и его пассажир Ася Гасаналиева получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, однако спасти им жизни не удалось.
Тракторист пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. По факту возбуждено уголовное дело.
182