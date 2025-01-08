В Госагентстве прокомментировали задержание трех азербайджанских судов в Африке

Государственное морское и портовое агентство (ГМПА) распространило заявление по поводу задержания трех азербайджанских судов вместе с экипажами у берегов Эритреи в Африке.

Пресс-секретарь агентства Парвана Иманова сообщила Oxu.аz, что 7 ноября 2024 года филиал компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане проинформировал ГМПА о задержании трех судов, принадлежащих данной компании, уполномоченными органами государства Эритрея.

«Агентство незамедлительно в рабочем порядке проинформировало Министерство иностранных дел Азербайджана. Кроме того, ГМПА направило официальные письма с соответствующей информацией уполномоченному органу государства Эритрея в сфере морского транспорта, а также Международной морской организации (ММО), постоянному представительству Эритреи при ММО и посольству в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - сказала она.

Три азербайджанских судна вместе с экипажами были задержаны в территориальных водах африканского государства Эритрея, сообщил ранее СМИ капитан дальнего плавания Сайяр Гулиев.

Он заявил, что экипажи находятся в заложниках без продовольственного снабжения уже около двух месяцев.

По имеющимся данным, суда направлялись из Баку в Саудовскую Аравию, однако из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены отклониться от маршрута и оказались у берегов Эритреи.