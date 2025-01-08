Фестиваль Baku Flames осветит сцену креативных идей и талантов! – ФОТО - ВИДЕО

Международный фестиваль креативности и эффективности Baku Flames обещает стать событием года, которое объединит лучших представителей творческой индустрии.

Мероприятие пройдет 2-3 мая 2025 года в Jolly Joker Baku и станет уникальной платформой для освещения талантов, обмена опытом и создания конкурентной среды в креативной сфере.

Фестиваль включает в себя интерактивные тренинги, панельные дискуссии и возможности для нетворкинга. В мероприятии примут участие креативные профессионалы, лидеры маркетинга и молодые таланты из Азербайджана и других стран.

Программа двухдневного мероприятия включает:

— Панельные дискуссии с участием известных креативных экспертов из региона и других стран;

— Увлекательные игры, неформальные встречи и множество возможностей для налаживания профессиональных связей;

— Церемонию награждения победителей конкурса Young Lions Azerbaijan, направленного на поддержку молодых талантов;

— Вдохновляющие выступления мировых экспертов и лидеров маркетинга;

— Кульминацию фестиваля — церемонию награждения Baku Flames Awards, где будут отмечены лучшие креативные и эффективные проекты.

Во второй день пройдет одно из самых значимых и ожидаемых событий фестиваля — церемония Baku Flames Awards. Престижную премию получат обладатели самых смелых, креативных и эффективных идей. Участников в каждой категории будет оценивать международное жюри, а имена победителей объявят в финальный день фестиваля.

Отметим, что ранний прием заявок начнется в конце января, одновременно с открытием продажи билетов на сайте www.bakuflames.az .

Baku Flames — это не просто фестиваль, а платформа для развития креативности.

«Одной из наших важнейших миссий является предоставление возможности для роста молодых талантов региона. Мы верим, что, поддерживая их, создаем основу для будущего. Кроме того, тщательно продуманная структура фестиваля и строгие критерии отбора участников делают Baku Flames уникальным событием для региона», — говорит Орхан Керимов, один из организаторов фестиваля, имеющий более 10 лет опыта работы на региональных и международных фестивалях.

Уже подтверждено, что в фестивале примут участие такие звезды индустрии, как Али Рез, главный креативный директор MENAP Impact BBDO, и Эдуардо Маркес, главный креативный директор Publicis Groupe в Нидерландах и Бельгии. Полный список спикеров и программа фестиваля будут опубликованы на официальных страницах Baku Flames в социальных сетях и на сайте.

Фестиваль приглашает креативных профессионалов, агентства, бренды, маркетологов и, самое главное, молодые таланты присоединиться к этому масштабному событию. Ожидается, что мероприятие соберет около 1500 участников и станет ключевым источником идей, сотрудничества и вдохновения для всего региона.

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