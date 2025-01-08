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Списаны кредитные долги граждан, погибших при крушении самолета AZAL

First News Media10:53 - Сегодня
Списаны кредитные долги граждан, погибших при крушении самолета AZAL

Банки и небанковские кредитные организации Азербайджана (НБКО) приняли решение списать кредитные обязательства граждан, погибших при крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации банков Азербайджана (ABA) и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA).

Согласно информации, решение принято в знак солидарности и сочувствия семьям погибших. Кредитные обязательства жертв авиакатастрофы будут погашены за счет собственных средств банков и НБКО.

«Трагическая гибель членов экипажа и пассажиров рейса Баку-Грозный глубоко потрясла всю страну, в том числе и банковское сообщество Азербайджана. По рекомендации Центрального банка Азербайджана и по инициативе ABA и AMFA кредитные задолженности погибших списаны. Выражаем глубокие соболезнования членам семей погибших и желаем выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении.

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