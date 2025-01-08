TƏBİB: Упавший на рельсы в метро мужчина прооперирован, его состояние остается тяжелым

Упавший на рельсы в бакинском метро мужчина (2007 года рождения) был госпитализирован 7 января в 22:44 в Сабунчинский медицинский центр.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что у него диагностирована черепно-мозговая травма, ему была оказана необходимая медицинская помощь и немедленно проведена операция.

«В настоящее время его лечение продолжается в хирургическо-реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое», - говорится в сообщении.

Напомним, что в минувший вторник на станции «Улдуз» Бакинского метрополитена пассажир упал на рельсы и получил травмы.

Источник: Oxu.az