AYNA: Средний возраст автомобиля такси снизился до 7 лет

В результате реформ, проведенных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в 2024 году, средний возраст автомобиля такси снизился с 15 до 7 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

"В течение года увеличилось количество электрических и гибридных такси, обеспечено применение единого цвета для автомобилей такси, повысилась безопасность, снизилось негативное воздействие на экологию, обеспечено более качественное обслуживание. Обновленный автопарк формирует более безопасную, устойчивую и комфортную среду мобильности в Баку", - отмечается в сообщении.