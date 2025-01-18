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МВД Азербайджана распространило кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли - ВИДЕО

First News Media17:25 - Сегодня
МВД Азербайджана распространило кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли - ВИДЕО

МВД опубликовало кадры смертельного дорожно-транспортного происшествия в Имишли.

На кадрах видно, как автомобиль Mercedes, выезжая перед движущейся полицейской машиной, создает аварийную ситуацию.

Отметим, что, по данным МВД, ехавшая на службу полицейская машина в результате появления перед ней другого автомобиля совершила маневр, сбив стоявших у обочины детей, двое из них погибли, а остальные несовершеннолетние и водитель были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование органами полиции и прокуратуры.

Источник: Trend

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