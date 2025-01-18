В Баку автомобиль врезался в магазин, продавцы получили тяжелые травмы - ФОТО

В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Азиза Назарова и Джавида Ибрагимли.

Так, водитель автомобиля марки "Мерседес" Латиф Гусейнов врезался в такси на перекрестке. Затем "Мерседес" врезался в телефонный магазин.

Два продавца в магазине получили переломы. Водитель и пассажир автомобиля также получили серьезные травмы и были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Факт расследуют сотрудники Сабаильского районного управления полиции.