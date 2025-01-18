Эрдоган: Мы снова можем начать антитеррористические операции в Сирии

Турция снова может начать антитеррористические операции в Сирии.

Как сообщает Anadolu, очередное предупреждение террористам сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Мерсин.

"Если террористы не прислушаются к нашим призывам, мы сами решим этот вопрос в результате наших эффективных операций. Теперь будущее региона будут определять его древние народы", - сказал он.

Турецкий лидер заявил, что столетняя игра в регионе нарушена: "В нашем регионе обеспечивается братство и стабильность".

По словам Эрдогана, официальная Анкара настаивает на предотвращении новых сценариев в Сирии.

"В ближайшем будущем мы предпримем шаги для полного прекращения существования террористической организации YPG, которая оккупировала треть Сирии", - отметил он.