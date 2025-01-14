Ляман Алиева заявила о заказной кампании против нее: «Сделали это намеренно»

Сегодня стало известно о том, что было принято решение в отношении акушера-гинеколога клиники German Hospital Ляман Алиевой, которая отметила день рождения во время операции вместе с коллегами.

Решением созданной для расследования этого случая комиссии Л.Алиева была уволена из вышеупомянутого медучреждения.

В комментарии Bakuplus.az Ляман Алиева заявила, что это дело было заказным: «Обо мне распространяли ложную информацию повсеместно. Те, кто меня знает, знают меня. Всё в порядке, не беспокойтесь. Не будет German Hospital, будет другая клиника. За 18 лет моей деятельности ни один пациент не пожаловался на меня. Я перед всем Азербайджаном чиста. До сих пор не было никаких жалоб или негативных отзывов обо мне. Я никогда не имела проблем с пациентами или сотрудниками».

Говоря о видео празднования дня рождения в операционной, Л.Алиева отметила следующее: «То, что вы видите на видео, это заказанная игра. Видно, что я не была в курсе. Вся больница знает, что я не знала. Они знают, что я блогер, знали, что я опубликую это на своей странице. Сделали это намеренно».